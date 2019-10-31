Загримирован посмертно

В воинской части в Козельске (Калужская область) повешенным на ремне в кабинете командира части нашли тело 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова. Военным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Родственники погибшего военнослужащего, получив его тело со следами побоев, считают, что Сергей Сафонов не мог покончить с собой, и намерены добиваться переквалификации статьи на «убийство».

Военнослужащего срочной службы 21-летнего Сергея Сафонова 16 октября 2019 года обнаружили повешенным на солдатском ремне на шкафу в кабинете командира части. Сергей служил в войсковой части 54055 РВСН в Калужской области. В свидетельстве о смерти, выданном родственникам Калужским областным бюро судебно-медицинских экспертиз 18 октября, причиной смерти была названа «асфиксия» через «преднамеренное самоповреждение путем повешения». Военным следственным управлением СКР по РВСН было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Родственники Сергея Сафонова, проживающие в Москве, узнали о его гибели на следующий день после того, как он был обнаружен мертвым. Сергей был одним из десяти детей в многодетной семье погибшего в 2011 году православного священника. По словам родных, Сергей был «жизнерадостным молодым человеком, неспособным на самоубийство». Как “Ъ” рассказала двоюродная сестра Сергея Сафонова Юлия Дякунова, матери погибшего удалось убедить священника отпеть по православной традиции своего сына и договориться о захоронении рядом с могилой отца. Она заказала катафалк, в калужском морге родственникам отдали тело. «Но когда мы 21 октября привезли его в морг Боткинской больницы в Москве, чтобы подготовить к похоронам, оказалось, что лицо Сергея загримировано,— рассказала Юлия Дякунова.— Работники морга протерли лицо Сергея, и оно было в синяках». Родные погибшего обратились за помощью к работникам проекта «Правозащита Открытки» и заказали независимую судебно-медицинскую экспертизу. 26 октября независимый судмедэксперт провел исследование тела погибшего и «обнаружил на лице Сергея, под гримом, наложенным перед выдачей тела родственникам, характерные для последствий ударов тупыми предметами гематомы вокруг глаз, на грудной клетке, а также ссадины на руках, которые могут свидетельствовать о борьбе»,— рассказал “Ъ” юрист правозащитного проекта Алексей Прянишников. По его словам, результаты экспертизы будут готовы в течение нескольких дней, и родственники будут добиваться расследования уголовного дела об убийстве.

«Сергей не мог покончить с собой, он был верующим человеком, у него были планы на жизнь, после армии он собирался жениться и венчаться. В мае 2019 года он сам пошел в армию, в ней отслужили его отец и брат»,— рассказала “Ъ” мать погибшего Лариса Сафонова. По ее словам, она видела его за неделю до гибели, 7 октября, когда приезжала в Козельск, и они вместе посещали монастырь в Оптиной пустыни. «Я увидела под правым глазом сына след от заживающего синяка, и спросила, не бьют ли его сослуживцы,— рассказала Лариса Сафонова.— Он ответил, что ударился о стол. Но когда я сказала, что спрошу у командира части, о какой стол он мог удариться, он попросил меня не вмешиваться, и признался, что его бьют трое сослуживцев». «Я украду у одного из них телефон, выясню, где он живет, и после дембеля его встретят мои друзья и проучат»,— процитировала “Ъ” слова сына мать погибшего.

По словам Юлии Дякуновой, Сергей рассказывал родным, что однажды пожаловался своему командиру Дмитрию Калинину на воровство сослуживцев. «После этого у него начались проблемы с сослуживцами»,— рассказала Юлия Дякунова. Дмитрий Калинин отказался отвечать на вопросы “Ъ”. «Возбуждено уголовное дело, разглашать данные предварительного следствия не могу»,— сообщил “Ъ” заместитель командира полка по военно-политической работе Дмитрий Буряков.

Невеста Сергея Сафонова Валерия Велькина, с которой они были знакомы шесть лет, рассказала “Ъ”, что разговаривала с ним по телефону около 18:00 16 октября, за несколько часов до его смерти. «Он позвонил мне и сказал, что совершил проступок, за который ему стыдно, но о подробностях пообещал рассказать позже. Но позже я уже не смогла ему дозвониться»,— пояснила Валерия Велькина. По мнению Валерии Велькиной, речь в телефонном разговоре, вероятнее всего, шла об украденном телефоне. «Мы ездили с родственниками Сергея в войсковую часть, разговаривали со следователем Александром Калиевым,— рассказала Валерия Велькина.— Тот сказал нам, что Сергей вернул телефон, но, чтобы сослуживцы с ним не подрались, командир предложил переночевать в его кабинете. А около одиннадцати вечера кто-то из проходящих мимо кабинета обнаружил Сергея висевшим на солдатском ремне на шкафу». Господин Калиев на вопросы “Ъ” отвечать отказался.

В Министерстве обороны России не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ” с просьбой прокомментировать ситуацию.

Факт гибели военнослужащего Сергея Сафонова в войсковой части стал известен после инцидента с расстрелом рядовым Рамилем Шамсутдиновым восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае. Мотивом убийства под Читой, по одной из версий следствия, могли стать издевательства военнослужащих над своим сослуживцем.

Мария Литвинова