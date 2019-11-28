«Союзмультфильм» покажут в торгцентрах

Стремясь увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий, «Союзмультфильм» решил открыть под своим брендом сеть детских развлекательных парков в торговых центрах. Первый объект, стоимость которого оценивается в сумму от 120 млн руб., может появиться в московской «Мозайке». Но торговый центр может отпугнуть необходимость выступить соинвестором проекта, а на рынке детских парков уже высокая конкуренция.

В Москве может появиться сеть парков развлечений под брендом «Союзмультфильм». О том, что киностудия ищет помещения в торговых центрах, “Ъ” рассказали два консультанта рынка недвижимости. Коммерческий директор студии Владимир Чибисов уточнил, что планируется открытие «полномасштабных детских парков развлечений» с героями «Союзмультфильма» в торговых комплексах. Площадь каждого объекта — около 2,5 тыс. кв. м, а их оператором может выступить Entens Group. Концепцию парка компания разработала самостоятельно, утвердив ее с «Союзмультфильмом», пояснил управляющий партнер Entens Александр Бениаминов. «Мы предоставляем оператору лицензию на использование нашей концепции и образов персонажей, перед ним будут стоять финансовые и качественные KPI, он будет заниматься запуском и операционным управлением парками»,— добавил господин Чибисов.

Один из источников “Ъ” называет возможным местом размещения первого парка торговый центр «Мозайка» в Москве. Владимир Чибисов говорит, что сейчас рассматриваются разные варианты и «Мозайка» — один из них. В «Мозайке» от комментариев отказались. У киностудии здесь есть серьезный конкурент: еще два собеседника “Ъ” утверждают, что площади в торгцентре интересуют IKEA, хотя сейчас сделка поставлена на паузу из-за юридических сложностей. В пресс-службе сети это не комментируют. Директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько говорит, что «Союзмультфильм» ищет помещение на правах соинвестирования с торговым центром.

ФГУП «Союзмультфильм» существует с 1936 года, сейчас его полностью контролирует государство. В августе стало известно о намерении Сбербанка создать с киностудией совместное предприятие, где финансовая организация получил 80% долей. Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева прогнозировала выручку студии в 2019 году на уровне около 220 млн руб. без учета госсубсидий. Почти 60% доходов приходится на продажу лицензий на персонажей.

Юлиана Слащева, председатель правления «Союзмультфильма», в интервью РБК, май 2018 года Деньги мы должны искать на рынке сами

По словам Александра Бениаминова, в парках «Союзмультфильма» будет активная зона, музей, студия для создания собственных мультфильмов и кафе-пекарня. Марина Малахатько оценивает инвестиции в открытие одного центра в сумму от 120 млн руб. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет сам проект рискованным из-за расфокусировки бизнеса киностудии и высокой конкуренции в сегменте крытых детских развлекательных парков. Концепция «Союзмультфильма» может стать успешной только при размещении в сверхпосещаемом торгцентре, но в случае с «Мозайкой» речи об этом не идет, уверен эксперт.

В этом году «Союзмультфильм» инвестировал в ребрендинг, получив, в частности, новый логотип и айдентику — закрепленные правила изображения персонажей. Студия в последние годы активизировала работу по получению на них прав, недавно «Союзмультфильм» договорился с наследниками Эдуарда Успенского о передаче исключительных прав на образ Чебурашки, год назад были достигнуты аналогичные договоренности о «Простоквашино». Киностудия рассчитывает, что это поможет ей увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий, выйти на зарубежные рынки и создать дочерние бренды. Одним из них станет детский центр «Союзмультклуб», который работает в самой киностудии, а в перспективе будет развиваться по франшизе.

Гендиректор InterMedia Евгений Сафронов называет стремление «Союзмультфильма» заработать на тематических парках логичным. По его словам, этот сегмент потенциально более доходный, чем производство контента. «На долю парков развлечений приходится значительный доход корпорации Disney»,— говорит он. Господин Сафронов предполагает, что потенциально проект парков «Союзмультфильм» может получить госсубсидии и привлечь спонсоров.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова, Валерия Лебедева