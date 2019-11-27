Президент UEFA уверен в хорошей организации матчей Евро-2020 в России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин выразил уверенность в том, что матчи чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге будут организованы на высшем уровне.

«Я на самом деле уверен в том, что чемпионат мира (2018 года.— “Ъ”) был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия»,— сказал господин Чеферин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге (цитата по ТАСС).

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны пройти четыре матча — три поединка группы B и один из четвертьфиналов.

В понедельник, 25 ноября, Комитет по соответствию (CRC) рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Чемпионат Европы по футболу не является «мультиспортивным событием», поэтому рекомендации CRC WADA на него не распространяются, заявили в агентстве.