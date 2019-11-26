Россию не отстранят от Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу не является «мультиспортивным событием», поэтому рекомендации Комитета по соответствию (CRC) Всемирного антидопингового агентства (WADA) на него не распространяются. В 2020 году в Санкт-Петербурге должны пройти четыре матча Евро-2020.

«Чемпионат Европы не является мультиспортивным событием или мировым первенством, это региональный/континентальный турнир по одному виду спорта. Поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются. Как и аналогичные региональные руководящие органы, сам UEFA напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу»,— сообщил в письме «РИА Новости» представитель WADA. UEFA — член Международной федерации футбола (FIFA), которая является подписантом кодекса. Как отмечают в WADA, несмотря на то, что UEFA сам не подписал кодекс, он обязан выполнять его условия, а отслеживание их выполнения входит в сферу ответственности FIFA.

В понедельник, 25 ноября, CRC рекомендовал исполкому WADA лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года.

Министр спорта РФ Павел Колобков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил, что проведению матчей Евро-2020 в России ничего не угрожает. «Мы спокойно готовимся к проведению. У нас уже все готово к встрече иностранных гостей, иностранных команд»,— сказал он. «Те соревнования, которые уже запланированы, те соревнования, где их отмена либо не проведение приведет к определенным сложностям, у нас везде есть соглашения, где прописаны права и обязанности, где есть санкции, где есть определенные гарантии, в том числе оплачены взносы за право проведения»,— заявил господин Колобков.

Подробнее о ситуации— в материале “Ъ” «МОК нашел виновных».