РБК: Россия и Украина согласовали сценарий нового обмена пленными

Россия, Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики ( ДНР и ЛНР) вышли на завершающую стадию подготовки к новому обмену пленными, утверждают источники РБК.

«Сейчас важный вопрос — обмен всех установленных (удерживаемые лица, чье местонахождение достоверно установлено.— “Ъ”) на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены»,— рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения условий обмена. По его словам, Киев готов передать «примерно 250 человек в обмен на 100». «Идет активная работа, завершается этап юридической чистки — у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус»,— добавил источник РБК.

Источник издания, близкий к администрации президента Украины Владимира Зеленского, сообщил, что прогресс по новому обмену зафиксирован в черновом варианте коммюнике, который был подготовлен экспертами для лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) и который может быть принят по итогам их встречи в Париже 9 декабря. Проведение обмена, по его словам, зависит от грядущей встречи лидеров четырех стран.

Представитель трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе сообщил, что часть работы по подготовке обмена ведется на уровне гуманитарных подгрупп в рамках ТКГ. Он подчеркнул, что говорить о том, что обмен точно состоится рано, многое зависит от итогов переговоров в Париже. «Сейчас, накануне саммита, мы стоим на развилке. В случае удачного хода переговоров и продолжения "минского формата" мы надеемся на успешный обмен всех установленных на всех установленных лиц, продление закона об особом статусе Донбасса и продолжение работы по разведению сил вдоль линии разграничения»,— рассказал он.

Последний масштабный обмен пленными между Украиной и ДНР и ЛНР прошел в декабре 2017 года.

Подробнее об обмене пленными 2017 года — в материале “Ъ” «Пленные дождались свободы».