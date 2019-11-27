В Екатеринбурге открылся опорный дата-центр «Ростелекома»

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию первую очередь регионального опорного центра обработки данных (ЦОД) «Екатеринбург». Он расположен на Уралмаше. В соответствии с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика РФ», к 2024 году опорные дата-центры будут созданы во всех федеральных округах.

Опорный ЦОД — узел регионального значения сети дата-центров, связанный каналами передачи данных сверхвысокой пропускной способности. По оценкам «Ростелекома», свыше 85% всех мощностей коммерческих дата-центров сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. Одним из якорных арендаторов ЦОД «Екатеринбург» стала компания «Газпром нефть». «После запуска второй очереди ЦОД оборудование “Газпром нефти” займет более четверти мощностей ЦОДа, то есть 120 стойкомест»,— сообщил заместитель гендиректора ПАО «Газпром нефть» Кирилл Кравченко. Сдача второй очереди запланирована на 2020 год.

Установленная мощность первой очереди ЦОД составляет 2 МВт, емкость машинных залов — 216 стойко-мест. Совокупная мощность двух очередей составит 432 стойко-места. Всего проект предусматривает расширение ЦОД до четырех очередей, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

В 2018 году в Екатеринбурге был построен резервный ЦОД, построенный для нужд РЖД. Его площадь составляет 15,7 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили 4 млрд руб. Представители РЖД тогда не исключили, что в перспективе дата-центр сможет оказывать услуги и внешним потребителям: на тот момент велись переговоры со Сбербанком, «Транстелекомом», группой «Синара».

О том, как дата-центры готовят региональную экспансию — в материале «Облака отдадут по франшизе»

Николай Яблонский