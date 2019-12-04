Лечить красиво

Клиника Queen Nella была открыта 20 декабря 2013 года доктором Борисом Бернацким. Все началось с названия, и это ключевой момент в развитии и становлении клиники. «Я назвал ее в честь моей мамы,— говорит Борис Сергеевич.— Эта клиника рождалась с душой. И все, что я сейчас имею, это благодаря моему самому близкому человеку, моей маме. Именно по этой причине я знал задолго до открытия клиники, как она будет называться». Поэтому семейный, или, как сейчас принято говорить, персональный подход — это главная особенность в работе клиники, ее важное преимущество. Для каждого пациента здесь разрабатывается комплексный план лечения и применяются свои методики, эффективные в каждом отдельном случае. Клиника постоянно совершенствуется, здесь применяются современные цифровые технологии, новые аппараты и материалы. На что стоит обратить особое внимание?

Инновации

Главный врач клиники Queen Nella Бернацкий Борис Сергеевич Фото: Queen Nella

В каждом кабинете клиники установлены самые высококлассные и эргономичные микроскопы OPMI PROergo ведущего производителя в этой отрасли — Carl Zeiss. Использование операционного микроскопа это высокий стандарт качества работы современного врача-стоматолога.

В клинике работает система Cerec, представляющая собой цифровые технологии в стоматологии. Это полный цикл цифрового производства реставрации, от сканирования зубного ряда (сегодня в некоторых ситуациях можно отказаться от традиционных оттисков) до компьютерного моделирования реставраций и компьютерного изготовления — фрезерования или 3D-печати.

Авторская методика

В клинике Queen Nella Фото: Queen Nella

Авторская методика немедленной имплантации доктора Бернацкого B2S — это модифицированная методика IDR, впервые примененная им в 2004 году. В отличие от классической методики, Борис Бернацкий усовершенствовал технику имплантации с целью минимизации осложнений и объективной оценки операционного поля. Модификация заключается в том, что, в отличие от первоначального протокола (последовательности операций), который предполагает закрытый лоскут и субъективную оценку костного дефекта, Борис Бернацкий вводит новый этап, предполагающий отслаивание слизистого лоскута (десны) для полноценного обзора дефекта. Методика немедленной имплантации позволяет пациенту выйти из клиники с готовой реставрацией. Доктор Бернацкий провел уже более тысячи успешных операций.

Виниры или отбеливание

В клинике Queen Nella Фото: Queen Nella

Несмотря на то что сейчас активно набирает популярность цифровая стоматология (когда коронки и виниры изготавливает не техник, а компьютер), в клинике не отказываются от ручного изготовления виниров и коронок. Техник под руководством врача работает как скульптор: он наносит послойно керамику, создавая естественную морфологию зуба, которую не сможет повторить компьютер.

Для отбеливания и для виниров существуют разные показания. Отбеливание позволяет только осветлить зубы, никак не влияя на их форму и топографию поверхности, но это отличный и доступный способ в короткие сроки преобразить свою улыбку. При использовании виниров больше опций: здесь есть возможность изменить размер зубов, их форму и цвет, скорректировать промежутки между зубами.

Омоложение

В клинике Queen Nella Фото: Queen Nella

Мы привыкли видеть взрослых, пожилых людей неулыбчивыми, с ярко выраженными носогубными складками, заломами в уголках рта. Все эти признаки являются следствием неправильного положения зубов, снижения высоты прикуса, а также могут быть вызваны потерей зубов. Сейчас появились методики, позволяющие изменить прикус не только у детей, но и у пациентов зрелого возраста. К их лечению в клинике подходят комплексно: пациента ведет не только врач-ортодонт, который исправляет положение зубов, но и врач-имплантолог, ортопед, терапевт. В результате меняется не только улыбка, но и все лицо: морщины разглаживаются, возраст отступает.

Ирина Мишина