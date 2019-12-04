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Борис Бернацкий

Личное дело

"Стиль Beauty". Приложение от , стр. 15

Стоматолог-пародонтолог, хирург-имплантолог — таковы главные направления деятельности доктора Бернацкого. Прежде чем возглавить клинику, Борис Сергеевич перенимал опыт у лучших врачей Европы, Израиля, Америки, а с 1998 по 2004 год работал военным врачом в Армии обороны Израиля. Вернувшись в Москву, активно занимался изучением и совершенствованием методик регенерации костной ткани перед имплантацией, выполнял различные виды протезирования при аномалиях прикуса, занимался эстетическим протезированием. Провел более 20 тысяч имплантаций.

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