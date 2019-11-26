Петербург украсят к новогодним праздникам к 20 декабря

Петербург будет украшен к новогодним праздникам к 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе будут установлены 64 ели, улицы и проспекты украсят 3,5 тыс. элементов оформления.

Официальный старт новогодним праздникам будет дан 21 декабря, в город прибудет Дед Мороз.

Традиционные гуляния пройдут на Дворцовой площади и на Невском проспекте. В новогоднюю и рождественскую ночи метрополитен будет работать без перерыва. С 12 декабря в центре Петербурга откроется Рождественская ярмарка.

Добавим, что оформление Невского проспекта к новогодним праздникам может измениться, начиная с 2021 года. Об этом сегодня сообщил глава комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол. Он отметил, что программу оформления представили 10 дизайнерских мастерских, их концепции представят и обсудят в 2020 году.

Напомним, что в этом году на оформление города выделено 337 млн рублей, на 7% больше, чем годом ранее