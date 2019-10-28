Петербург украсят к Новому году за 337 млн рублей

С 1 ноября Петербург начнут украшать в Новому году. В этом году на оформление города выделено 337 млн рублей, на 7% больше, чем годом ранее. Об этом заявил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

По его словам, дополнительные средства позволят реализовать ряд новых проектов оформления.

Адресная программа оформления включает 177 адресов во всех районах Петербурга, в том числе кварталы с новостройками в Шушарах и на Парнасе.

Всего в городе будет установлена 61 искусственная ель, более 3,5 тыс. элементов декора различной конфигурации.

Как сообщили в Смольном, за счет дополнения декоративных элементов иначе будут украшены Исаакиевская и Казанская площади, обновлено оформление Пулковского шоссе, Володарского моста и Северной площади.