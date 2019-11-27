China Gold снова идет в Россию

Крупнейшая китайская золотодобывающая компания China Gold может купить долю в «Интергео» Михаила Прохорова, которой необходим стратегический партнер для медно-никелевых проектов в Тыве и Красноярском крае. Размер доли неизвестен, но, как правило, китайцы заинтересованы в контрольном пакете. Если сделка будет совершена, то China Gold получит второй актив на территории России после Ключевского месторождения золота, в котором владеет 70%. Аналитики признают необходимость «Интергео» в серьезных партнерах, имеющих опыт быстрого запуска месторождений.

Как выяснил “Ъ”, китайская государственная компания China Gold ведет переговоры о приобретении доли в «Интергео» Михаила Прохорова, что позволит ускорить развитие основных проектов группы в виде медно-никелевых месторождений Ак-Суг и Кингаш. Еще одно направление переговоров — сбыт продукции горно-обогатительных комбинатов, которые должны выйти на проектную мощность в 2025 году, рассказывают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Сами проекты ориентированы на китайский рынок. Объем минеральных ресурсов Ак-Суга составляет 5,1 млн тонн меди и 121 тонну золота, запасы Кингаша по JORC — 2,4 млн тонн никеля и 1,1 млн тонн меди. Строительство ГОКов намечено на 2020–2021 годы. В «Интергео» не предоставили комментарий.

О возможности China Gold стать стратегическим партнером «Интергео» сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по итогам российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. РФПИ вместе с российско-китайским инвестиционным фондом и одним из ближневосточных суверенных фондов владеют 9,5% «Интергео» и, как заявлялось, выступают финансовыми инвесторами.

Как писал “Ъ” 5 июля, бюджет обоих проектов «Интергео» оценивается в 193 млрд руб., из которых около 60 млрд руб. необходимо на инфраструктуру. «Интергео» в этом году просила эти деньги у государства, но в проекте бюджета на 2020–2022 годы было заложено только 13 млрд руб. Компания ведет переговоры о предоставлении финансирования с госбанками, однако те пока заняли выжидательную позицию. Необходимость ускорения проектов «Интергео», заявленных еще в 2011 году, признавал в сентябре глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Интергео» создана группой ОНЭКСИМ в 2007–2008 годах для управления геологоразведочными лицензиями на ряд перспективных площадей, которые группа Михаила Прохорова получила в рамках раздела активов с «Интерросом» Владимира Потанина. China Gold — крупнейший золотодобытчик Китая. Компания давно изучает российский рынок: в 2015 году было подписано соглашение с «Полюсом» о разработке Наталкинского месторождения, но в 2016-м переговоры закончились ничем. Тогда глава «Полюса» Павел Грачев говорил газете «Ведомости», что China Gold — «стратегический игрок, которому нужен контроль в капитале и в управлении». В 2018 году китайская госкомпания после вступления в силу соглашения между правительством РФ и КНР получила право на приобретение 70% в операторе Ключевского месторождения в Забайкальском крае у индийской SUN, которая сохранила у себя 30%.

В ноябрьском обзоре рынков никеля и металлов платиновой группы, подготовленном «Норникелем» и ICBS Standard Bank, говорится, что после 2020 года ожидается структурный дефицит никеля на рынке. Канадская First Quantum, ведущая разработку крупного медного месторождения в Панаме, прогнозирует в ближайшие несколько лет дефицит предложения меди и рост спроса за счет увеличения выпуска электромобилей.

По мнению Бориса Красноженова из Альфа-банка, для строительства столь масштабных производств «Интергео» объективно необходим партнер.

«У Китая есть опыт в запуске крупных медных месторождений за рубежом, включая месторождение Las Bambas в Перу мощностью около 500 тыс. тонн меди в год, которое было приобретено китайскими компаниями у Glencore. Китайским специалистам потребовалось всего два-три года, чтобы вывести месторождение на полную мощность»,— отмечает он.

Евгений Зайнуллин