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Горсуд Петербурга расформировал ИКМО «Коломяги»

Петербургский городской суд 26 ноября принял решение расформировать ИКМО «Коломяги» за неисполнение решения городской избирательной комиссии.

В ходе судебного заседания были заслушаны представители самой муниципальной комиссии, которые были привлечены к делу в качестве заинтересованных лиц.

Члены комиссии в период выдвижения, вопреки решению горизбиркома не приняли документы у одного из кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Справедливая Россия». Эти действия и стали поводом для иска и расформирования ИКМО. Теперь ее работники не смогут трудиться в избирательной системе на протяжении пяти лет.

Олег Дилимбетов


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