Горизбирком направил в суд иски с требованием расформировать четыре ИКМО Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила в Городской суд четыре исковых заявления с требованием расформировать ИКМО «Екатерингофский», «Коломяги», «Семеновский» и «Сергиевское». Причиной указано систематическое неисполнение комиссиями решений Горизбиркома.

Помимо этого, была признана неудовлетворительной работа четырех указанных выше ИКМО, а также ИКМО «Финляндский округ», «Сосновское», «Академическое», «Ржевка», «Московская застава», «Лиговка-Ямская», «Литейный округ», «Смольнинское» и «Владимирский округ».

Что касается ТИК №22, к которой тоже были претензии, Горизбирком пообещал разобраться с этой ситуацией отдельно.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга возбудила 12 административных дел по трем статьям КоАП в связи с событиями на четырех избирательных участках в муниципальном округе «Морские ворота».

Олег Дилимбетов