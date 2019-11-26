Взаймы за рулем

Объем автокредитования в Удмуртии по итогам 10 месяцев вырос на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно аналитике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-октябре 2019 года он составил 8,15 млрд руб. Эксперты отмечают, что причиной этому послужили льготные программы по автокредитованию. В то же время они наблюдает в целом падение продаж автомобилей в пределах 5%.

В рейтинге регионов, составленных НБКИ, по объемам автокредитования Удмуртия заняла по итогам 10 месяцев 2019 года 22-ю строчку. Учитывались выданные кредиты под приобретение как новых, так и подержанных автомобилей. Объем кредитов составил 8,15 млрд руб., что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда сумма достигала 6,77 млрд руб.

В целом по России за январь-октябрь 2019 года объем автокредитования возрос на 18,4% и составил 598,5 млрд руб. Лидерами стали Москва с 68,34 млрд руб., Московская область — 45,24 млрд руб., Санкт-Петербург — 44,29 млрд руб., Татарстан — 25,42 млрд руб. Наибольшее увеличение в динамики отмечено в Калужской, Волгоградской и Рязанской областях.

Эксперты считают, что одной из причин роста спроса на автокредитование стали госпрограммы, запущенные в марте 2019 года. «В текущем году количество и суммы выдаваемых автокредитов растут существенными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, росту объемов автокредитования способствует реализация госпрограмм льготного автокредитования, которые оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне»,— пояснил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

В рамках госпрограммы «Первый автомобиль» 10% скидка предоставлялась начинающим водителям, при покупке автомобиля в кредит. Согласно условиям программы «Семейный автомобиль», предоставлялась единовременная скидка в размере 10% от стоимости автомобиля. Субсидия прибавлялась к первоначальному взносу, что снижало процентную ставку по кредиту. Одним из условий участия в программе было наличие двух и более детей не старше 18 лет.

Несмотря на рост объемов автокредитования, продажи автомобилей падают, отмечают эксперты. Так по словам представителя одного из ижевских дилерских центров, пожелавшего остаться не названным, снижение продаж оценивается в 3-5%. Определенная категория автолюбителей не готова отказываться от личного транспорта, несмотря на снижение его доступности, и предпочитает приобретать в кредит.

«Сейчас уже госпрограмм нет, доходы населения падают. Правда, есть люди, которые не привыкли отказывать себе в покупке определенных товаров, но тем не менее, и они ищут выгодные условия. На рынке представлено много спецпредложений, которые дают выгоду при приобретении авто в кредит»,— добавил эксперт.

Юлия Вахрушева