Авторынок сбавил скорость

За первые четыре месяца 2019 года в республике продали 6,2 тыс. новых легковых авто. По этому показателю Удмуртия заняла 20 место среди всех регионов страны. Как отмечают участники рынка, продажи автомобилей тесно взаимосвязаны с доступностью банковских продуктов, и сегодня более 80% автомобилей приобретаются с использованием кредита или лизинга. Между тем, лидируют на рынка по-прежнему автомобили отечественного производства, занимая долю 42,5%, говорят эксперты. При этом они прогнозируют увеличение продаж легковых авто к концу года.

За первые четыре месяца 2019 года в Удмуртии продали 6,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7% меньше значения аналогичного периода прошлого года, которое составляло 6,7 тыс. единиц, сообщает «Автостат». По этому показателю Удмуртия заняла 20-е место среди регионов России. Сильное падение рынка отмечается также в Нижегородской области (-8,4%) и Москве (-7%). В некоторых регионах падение не превысило 6%. Как пояснили в аналитическом агентстве, после двух лет роста российский авторынок вошел в стадию рецессии. Во многом этому способствовало исчерпание отложенного спроса, который сформировался в период кризиса. «Также не стоит забывать и о нынешней экономической обстановке в стране, когда цены на автомобили продолжают расти, а реальные доходы граждан не увеличиваются и даже падают. То же самое относится и к регионам. Да, в каждом из них своя специфика на местных рынках: где-то продажи машин растут, а где, как в Удмуртии, падают. К примеру, в республике рынок новых автомобилей рос последние не два, а три года (с 2016-го по 2018-й), поэтому он быстрее достиг нынешнего пика, и падение на местном рынке наступило раньше»,— отметили в «Автостате».

В целом по стране за январь-апрель 2019 года продали 475 тыс. легковых машин, что практически соответствует показателю 2018 года. Больше всего автомобилей продали в Москве, Московской области и Санкт Петербурге — 61,1 тыс., 43,5 тыс. и 32,5 тыс. соответственно. Лидерами в ПФО стали Татарстан и Башкирия. В этих регионах продали 20,8 тыс. и 16,6 тыс. легковых машин соответственно. Кроме того, они занимают 4-е и 6-е место по обозначенному показателю среди регионов России.

Как отмечают эксперты, продажи автомобилей тесно взаимосвязаны с доступностью банковских продуктов. На сегодняшний день более 80% автомобилей приобретаются с использованием кредита или лизинга.

По данным Национального бюро кредитных историй, Удмуртия заняла 14 место среди 30 регионов-лидеров страны по объемам кредитования. В апреле 2019 года в республике увеличилось количество выданных автокредитов на 7,6% — с 1577 за аналогичный период прошлого года до 1697. «Резкому увеличению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в марте-апреле 2019 года способствовало возобновление с 1 марта госпрограмм льготного автокредитования. Несмотря на ограниченный модельный ряд автомашин, возобновление реализации госпрограмм «Первый/Семейный автомобиль» оказало существенную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей»,— отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По словам исполнительного директора автосалона «ИТС-Авто» Volkswagen Андрея Прокашева, сегодня лидером продаж по-прежнему остаются автомобили отечественного производства, занимая долю 42,5%.

По данным «Автостата» реализация LADA Granta в мае 2019 года выросла на 31% и превысила 11 тыс. автомобилей. Второе место по продажам занимает LADA Vesta с показателем 8,8 тыс машин (+15%).Как отмечают эксперты, среди иномарок самыми продаваемыми автомобилями в Удмуртии стали автомобили B-класса марок «Toyota», «Kia» и «Skoda».

Значимым событием в мире авто в этом году стало решение компании Ford о прекращении импорта и производства в России линейки своих легковых автомобилей. Американский производитель принял решение к июлю этого года закрыть заводы и расстаться с персоналом. По мнению Андрея Прокашева, это вряд ли как-то скажется на авторынке Удмуртии. «В последнее время популярность этой марки стабильно падает, и в течение первых четырех месяцев 2019 года продажи упали более чем на 37% и составили всего 73 автомобиля. То есть можно сказать, что приверженцы этой марки уже в большинстве своем переключились на автомобили других производителей. Поэтому, я считаю, существенно уход Ford не изменит ситуацию на рынке»,— считает господин Прокашев.

В компании «АСПЭК-Авто», у которой есть дилерский центр Ford в Ижевске, тоже прокомментировали ситуацию с уходом этой марки. «Что касается ухода компании Ford, мы думаем, что это никак не повлияет на наш рынок. Во-первых, остается легкий коммерческий транспорт, Ford не полностью уходит, а производство легковых автомобилей Ford и так сократил за последний год. Вместо этого автосалона у нас будут автомобили с пробегом. Они и сейчас там находятся, но мы расширим их ассортимент»,— отмечает директор по развитию компании «АСПЭК-Авто» Евгения Лебедева.

Она считает, что ситуация по продаже новых легковых авто может измениться к концу года в лучшую сторону. «Возможно падение было связано, помимо влияния макроэкономических факторов (рост расходов из-за повышения НДС), с тем, что многие сейчас были сосредоточены на покупке квартир из-за введения счетов эскроу, поэтому может быть рынок перераспределился. В дальнейшем надеемся на восстановление рынка»,— говорит госпожа Лебедева.

Оксана Мымрина