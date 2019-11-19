Александр Беглов одобрил планировку участка для завода «Таурас-Феникс», против которого выступают местные жители

В ходе заседания «малого» правительства во вторник, 19 ноября, губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил изменения в проект планировки участка в границах Мебельной и Планерной улиц в Приморском районе, на котором планируется строительство завода по производству фасовочно-упаковочного оборудования ЗАО «Таурас-Феникс». В настоящий момент данную территорию занимает гаражный кооператив «Петроградец-4» почти на 900 машино-мест.

Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на председателя городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимира Григорьева, изменения в ППТ планируется внести для оптимизации использования территории производственной зоны, а также для повышения ее привлекательности в глазах будущих пользователей и развития в рамках общей стратегии социально-экономического и социального развития города. Губернатор на это отметил, что проект «хороший», поэтому Смольный его принимает.

Отметим, что в апреле этого года во время публичных слушаний по проекту планировки территории члены гаражного кооператива и жители Приморского района высказались резко против строительства завода. В числе аргументов называлось соседство с площадкой жилых домов, нехватка мест для парковки автомобилей и плохая экология. Также противники стройки обратились в налоговую службу и прокуратуру с просьбой проверить законность наделения компании «Таурас-Феникс» статусом стратегического инвестора.