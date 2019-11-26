Дело Ивана Голунова перенесено в Мосгорсуд

Басманный суд Москвы во вторник, 26 ноября, перенес рассмотрение дела журналиста Ивана Голунова в здание Мосгорсуда, не объяснив защите господина Голунова основания для такого решения. По словам адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы журналиста, «перенос может быть связан с грифом секретности, наложенным на все материалы дела Голунова».

Напомним, Иван Голунов пожаловался в суд на превышение сотрудниками полиции должностных полномочий при задержании журналиста в июне этого года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. Позднее следствие засекретило дело, а представитель СКР на заседании Басманного суда сообщил, что «жалоба Голунова рассматривается в рамках засекреченного уголовного дела».

«В порядке ст. 125 УПК РФ материалы дела должны быть переданы в суд первой инстанции — Басманный суд, от чего следствие неоднократно уклонялось. Перенос дела в Мосгорсуд скорее всего говорит о том, что следствие готово представить хоть какие-то материалы, но из-за грифа секретности не может этого сделать в здании Басманного суда,— рассказал “Ъ” Сергей Бадамшин.— Предполагаю, что здание Басманного суда не соответствует условиям работы с секретными документами».

В пресс-службе Басманного суда “Ъ” подтвердили информацию о переносе заседания на территорию Мосгорсуда, не уточнив, связан ли перенос с грифом секретности документов. Заседание по делу Ивана Голунова состоится в пятницу, 29 ноября.

Ранее материалы уголовного дела, по которому господина Голунова сначала обвиняли в сбыте наркотиков, а затем стали проверять полицейских, задержавших журналиста-расследователя, оказались засекреченными.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «В деле Ивана Голунова нашлась гостайна».

Мария Старикова