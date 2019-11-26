Завершено проектирование съездов возле Лахта центра

Проектирование очередного этапа реконструкции участка Приморского шоссе в районе делового квартала «Лахта центр» завершено. Проект включает в себя строительство съездов к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина. Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, стоимость проектно-изыскательских работ составила 36,12 млн руб.

Сметная стоимость строительства транспортных объектов —3,66 млрд рублей. Строительство предполагается начать в 2020 году.

Напомним, что строительство улиц и примыканий к Приморскому проспекту в районе делового квартала ведется с 2018 года. Работы выполняет ЗАО «АБЗ-Дорстрой».