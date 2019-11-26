«Пассажиравтотранс» закупит новые автобусы за 2,3 млрд рублей

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявило аукцион на закупку 100 двухсекционных автобусов вместимостью до 163 пассажиров общей стоимостью 2,3 млрд рублей. Партия должна прибыть в Петербург в период с марта по май 2020 года. Закупка еще 100 автобусов вместимостью до 100 пассажиров будет объявлена в ближайшие дни, сообщили в транспортной компании.

Как пояснили в «Пассажиравтотрансе», новый подвижной состав будет задействован на маршрутах предприятия в разных районах города, а также станет перевозить болельщиков во дни проведения в Петербурге матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

В текущем году «Пассажиравтотранс» приобрел 40 двухсекционных автобусов. В настоящий момент парк перевозчика насчитывает 2 тыс. автобусов большого и особо большого класса.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Пассажиравтотранс» отказался от закупки новых автобусов за 3,3 млрд руб., объяснив отмену конкурса необходимостью внести изменения в техзадание.