«Пассажиравтотранс» отказался от закупки новых автобусов за 3,3 млрд рублей

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» отменил конкурс на поставку новых автобусов с последующим заключением договора лизинга за 3,3 млрд рублей. Соответствующее сообщение размещено на сайте госзакупок.

«В связи с поступившими на площадку запросами появилась необходимость в корректировке техзадания. Аукцион будет в ближайшее время объявлен вновь»,— уточнили “Ъ-СПб” в ГУПе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Пассажиравтотранс» планировал приобрести 200 автобусов в рамках собственной инвестиционной программы до 2020 года. Предполагалось, что половина закупаемых транспортных средств будет рассчитана на 100 пассажиров, еще столько же двухсекционных автобусов позволят перевозить одновременно до 163 человек.