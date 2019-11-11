Банк «Открытие» выдал «Ленте» кредит на 5 млрд рублей

Банк «Открытие» предоставил корпорации «Лента» кредит в размере 5 млрд рублей. Предполагается, что средства будут направлены на пополнение оборотных средств компании. При этом, как отметили в финансовой организации, там надеются перейти в ближайшем будущем от коротких казначейских кредитов к финансированию ритейлера в рамках долгосрочной кредитной линии.

Напомним, что сеть гипермаркетов «Лента» управляет 248 гипермаркетами в 88 городах России и 131 супермаркетом в Москве, Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1,4 млн кв. м.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Лента» договорилась об открытии возобновляемой кредитной линии на 25 млрд руб. с ПАО «Сбербанк».