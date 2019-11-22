В Смольном появилась должность внештатного специалиста по медицине труда

В городской администрации Петербурга введена должность внештатного специалиста по медицине труда для усовершенствования оказания медпомощи населению на предприятиях. Этот пост заняла доцент кафедры госпитальной терапии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Веселова, сообщает ТАСС.

В обязанности госпожи Веселовой войдет вопрос повышения доступности медицинской помощи на рабочих местах, оказание методической помощи поликлиникам и разработка мер для повышения конкурентоспособности медицинских госорганизаций на рынке медосмотров.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга намерены увеличить финансирование сферы здравоохранения в городе. Объем выделяемых средств вырастет на 10% и составит порядка 5 млрд рублей.