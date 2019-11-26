Суд взыскал с «теневых» банкиров в Петербурге более 38 млн рублей

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил требование прокурора о взыскании свыше 38 млн рублей с подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. Фигуранты дела признаны виновными по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупно размере, незаконная банковская деятельность).

Как сообщили в прокуратуре, было установлено, что ответчики без регистрации и без лицензии осуществляли открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, переводы денежных средств, инкассацию и кассовое обслуживание клиентов. Общий преступный доход, извлеченный ими в результате незаконной банковской деятельности, составил указанные 38 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что осужденные в Петербурге «теневые» банкиры возместят ущерб в размере 22 млн руб. Такое решение в конце июня этого года принял Московский районный суд.