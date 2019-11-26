Рассмотрение апелляции на приговор Яну Сидорову и Владу Мордасову перенесли в Ростов

Апелляционная жалоба на приговор Яну Сидорову и Владиславу Мордасову будет рассматриваться 10 декабря в Южном окружном военном суде (ЮОВС). Об этом „Ъ-Юг“ рассказали в пресс-службе Третьего апелляционного суда общей юрисдикции в Сочи, в котором изначально планировалось проводить заседание.

«В силу определенных причин было принято решение провести выездную сессию в Ростове. Процесс будут вести судьи нашего, Третьего апелляционного, суда», — пояснил в разговоре с „Ъ-Юг“ руководитель секретариата председателя суда Алексей Медведев. Он подчеркнул, что выездные сессии — распространенная практика. Также господин Медведев пояснил, что решение о изменении места проведения заседаний было принято в Москве. В Третьем апелляционном суде не смогли оперативно уточнить, по каким именно причинам было решено перенести процесс в ЮОВС.

Как писал „Ъ-Юг“ ранее, Влада Мордасова и Яна Сидорова осудили за покушение на организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Ростовский областной суд 4 октября назначил Владиславу Мордасову шесть лет семь месяцев колонии строго режима, Яну Сидорову — шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима, еще одному фигуранту дела Вячеславу Шашмину — три года условно.

В ходе судебного разбирательства подозреваемые и свидетели заявляли об оказываемом на них давлении и пытках, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. Многие свидетели отказались от показаний, данных ими на этапе следствия. Влад Мордасов и Ян Сидоров подчеркивали, что планировали провести мирную акцию, и никаких доказательств обратного не существует.

После оглашения приговора жители Ростова, Москвы, Екатеринбурга, Нью-Йорка и других российских и зарубежных городов начали выходить на пикеты и проводить митинги в поддержку Влада Мордасова и Яна Сидорова. Две петиции за освобождение осужденных в сумме собрали уже более 45 тыс. подписей.

Напомним, 5 ноября 2017 года 18-летний Ян Сидоров и 21-летний Влад Мордасов вышли к зданию правительства Ростовской области с двумя плакатами:«Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». На площади их задержали сотрудники полиции. Также в этот день в переулку неподалеку от площади был задержан 18-летний Вячеслав Шашмин. У молодых людей не было при себе опасных или запрещенных веществ. Позже следователи установили, что все трое были участниками Telegram-чат «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону», в отношении задержанных возбудили уголовное дело.

Кристина Федичкина