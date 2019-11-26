Объем производства сельскохозяйственной продукции на Кубани вырос на 4,6%

С начала 2019 года предприятия сельского хозяйства Краснодарского края выпустили 342,5 млн тонн продукции. Это на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, сообщили в краевом минсельхозе.

Так, объем производства мяса в сравнении с прошлым годом вырос на 5,8% и составил 424,4 тыс. тонн. Производство молока увеличилось на 0,9%, составив 1,23 млн тонн. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань” со ссылкой на аналитический центр Milknews, в январе-сентябре на Кубани было произведено 4,04 млн тонн питьевого молока, что на 1,1% меньше показателей аналогичного периода 2018 года. Тем не менее, регион занимает первую строчку по этому показателю в России.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края подчеркивают, что к 2024 году Кубани предстоит нарастить экспорт мясной и молочной продукции до $27 млн.

Отмечается, что в Краснодарском крае на 11,6% увеличился объем производства зерновых культур. Было собрано 1,53 млн тонн масличных культур и 9,39 млн тонн пшеницы.

Василий Хитрых