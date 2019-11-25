Краснодарский край занял первое место по производству питьевого молока в России

В январе-сентябре на Кубани было произведено 4,04 млн тонн питьевого молока. Это на 1,1% меньше показателей аналогичного периода 2018 года, говорится в отчете аналитического центра Milknews. Тем не менее, регион занимает первую строчку по этому показателю в рейтинге российских регионов.

Сообщается, что на 20 субъектов Российской Федерации приходится 64% производства питьевого молока в стране. В ТОП-5 также входят Татарстан (183,1 тыс. тонн, +12,5%), Москва (177 тыс. тонн, -2,3%), Красноярский край (171,1 тыс. тонн, -1,8%) и Свердловская область (161,3 тыс. тонн, -7,1%).

В Milknews отмечают, что в Республике Башкортостан, которая находится на 10 месте рейтинга, производство питьевого молока упало по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 30,7% и составило 120,4 тыс. тонн.

По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, с начала 2019 года в регионе было произведено свыше 1,2 млн тонн молока, что на 0,9% выше уровня прошлого года. В промышленном секторе произведено 808,6 тыс. тонн молока, в фермерских хозяйствах – 98,1 тыс. тонн, в личных подсобных – 323,3, тыс. тонн. Суточный надой на одну корову составляет 21,2 кг молока. В ведомстве напоминают, что на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 2019 году из бюджета края было направлено свыше 662 млн руб.

Василий Хитрых