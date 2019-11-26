Создание единого поставщика ТВ-контента обойдется зрителям в 50 млрд рублей

Создание единого поставщика контента 20 обязательных телеканалов в интернете потребует дополнительных затрат в 50 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на обоснование изменений ко второму чтению законопроекта. Если законопроект будет принят в текущем виде, части абонентов операторов платного телевидения придется заменить свои приемники.

Предложения по изменениям разработали Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), МТС, Национальная спутниковая компания (бренд «Триколор ТВ»), Институт исследований интернета, ассоциация «Интернет-видео», «Эр-Телеком Холдинг», «ВымпелКом» («Билайн») и «МегаФон». По их мнению, необходимо отказаться от требования обязательной установки плеера и сделать его добровольным для интернет-площадок. Тогда плеер единого оператора может быть использован небольшими сервисами и операторами, крупные же компании могут получить сигнал непосредственно от канала, а после распространять его с помощью собственного софта, позволяющего ввести рекламу и получать данные об аудитории и просмотрах.

По словам президента АКТР Михаила Силина, законопроект в текущем виде потребует от части абонентов операторов платного телевидения сменить приемники, потому что на них нельзя будет дистанционно установить обновления для исполнения требований поправок об использовании плеера одного оператора. Он добавил, что 50 млрд руб.— это максимальная оценка затрат, основанная на том, что в России платное ТВ с помощью такого оборудования смотрит 15 млн абонентов, а средняя цена приставки превышает 3 тыс. руб. Речь идет о тех, кто смотрит ТВ через OTT-приставки (Ivi, МТС.ТВ, Megogo), гибридные приставки и приставки для IPTV.

«Очевидно, что не все 15 млн абонентов готовы потратиться на новые приставки. К таким инвестициям не готовы и операторы. Зрители просто откажутся от просмотра каналов первого и второго мультиплекса, от чего в итоге пострадают сами вещатели»,— сказал господин Силин. Источник издания в одном из операторов платного ТВ заявил, что не готов обновлять пользовательские приставки за свой счет, а если его компанию обяжут законом это делать, то придется увеличить тарифы на услуги.

Ранее экспертный совет ФАС не смог найти устраивающее все стороны решение по законопроекту о едином поставщике контента 20 телеканалов в интернете. Сторонники регулирования утверждают, что «единое окно» позволит каналам бороться с пиратством и контролировать размер аудитории в интернете. Противники уверены, что единый поставщик не решит проблемы и создаст опасную для рынка монополию.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Участники рынка ТВ не договорились о едином поставщике контента».