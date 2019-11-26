Главные новости к утру 26 ноября

Грузинский спецназ использовал водяные пушки для разгона протестующих около парламента в Тбилиси. Это произошло спустя несколько часов после того, как тысячи человек собрались в столице Грузии, требуя реформы избирательной системы. Полиция задержала нескольких активистов. О протестах

Газ без документального оформления, который будет поступать на Украину с 1 января, будет закачиваться в подземные хранилища. Он будет проходить как «газ неопределенного собственника», заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. О переговорах

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор на фоне предстоящего саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Они подробно поговорили о газовых вопросах, включая продолжение транзита через Украину и прямых поставок. О предстоящем саммите

Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) определила под 5G беспрецедентный объем частот в миллиметровом диапазоне. Под сети связи пятого поколения ВКР выбрала полосы частот в диапазонах 24,25–27,5, 37–43,5 и 66–71 ГГц. О диапазонах для нового стандарта

Власти Хабаровского края намерены обратиться в Генпрокуратуру с просьбой изучить действия правоохранительных органов в отношении группы компаний «Торэкс» (владеет заводом «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре) и дать им оценку, сообщили “Ъ” в пресс-службе правительства региона. Чиновники провели совещание с участием представителей группы, контрагентов, энергетиков, банкиров и силовых структур.

Как стало известно “Ъ”, 31 млн руб. придется выплатить по иску Министерства обороны РФ двум военнослужащим, которые в ангаре своей части на аэродроме в Саках (Крым) случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД. Во время инцидента обошлось без жертв и серьезных разрушений, но были уничтожены две ракеты и поврежден комплекс, с помощью которого их проверяли.

О предстоящих 26 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.