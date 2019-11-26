Главные анонсы 26 ноября

Президент России Владимир Путин в режиме телемоста примет участие во Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня», который проходит в рамках форума «ПроеКТОриЯ». Как господин Путин участвовал в форуме в прошлом году

Мещанский районный суд Москвы рассмотрит по существу уголовное дело в отношении Владимира Емельянова, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии во время несанкционированной акции в центре столицы 27 июля. О протестах в Москве и их последствиях

Басманный районный суд Москвы рассмотрит жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками. Ранее материалы уголовного дела, по которому господина Голунова сначала обвиняли в сбыте наркотиков, а затем стали проверять полицейских, задержавших журналиста-расследователя, оказались засекреченными. Подробнее

В Москве состоится встреча министра здравоохранения России Вероники Скворцовой с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком. Ранее в Минздраве заявили, что пациенты, которые настаивают на продолжении работы с господином Каабаком, могут обратиться в Морозовскую больницу. Однако там эту информацию не подтвердили, а Михаил Каабак в разговоре с “Ъ” сообщил, что в Морозовской больнице он числился формально. Подробнее

В Страсбурге на пленарном заседании Европарламента выступит украинский режиссер Олег Сенцов. Он был осужден в России на 20 лет колонии строгого режима за организацию терактов в Крыму и освобожден 7 сентября в рамках обмена между Москвой и Киевом. Подробнее об обмене

Чем известен Олег Сенцов Читать далее

В Москве на стадионе «Локомотив» пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA между «Локомотивом» и «Байером». Встреча начнется в 20:55. Трансляцию ведет телеканал «Матч ТВ». Как «Локомотив» сыграл последний матч чемпионата России