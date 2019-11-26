Мигранты повесили трубку

Поставки мобильных телефонов в Россию ускорили падение в третьем квартале, следует из данных GS Group. Стабильный спрос сохраняется лишь в среднем и высоком ценовом сегменте смартфонов. Продажи дешевых устройств снижаются в том числе из-за сокращения числа мигрантов в стране, предполагают ритейлеры.

Импорт смартфонов и кнопочных телефонов в Россию продолжил падение в третьем квартале 2019 года и составил 11,7 млн штук, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, подсчитали аналитики GS Group. По итогам девяти месяцев поставки смартфонов и телефонов снизились на 6%, до 32,4 млн. Из них 65% (21,1 млн штук) пришлось на смартфоны дороже 7 тыс. руб. В этом сегменте спрос стабилен, рост по итогам девяти месяцев составил 2%. Напротив, поставки в ценовом сегменте до 7 тыс. руб. упали на 18%.

Учитывая тенденцию перехода аудитории с кнопочных телефонов на смартфоны, в четвертом квартале объем поставок в нижнем ценовом сегменте не превысит 5 млн штук, что означает падение более чем на 30% за квартал и на 22% по итогам всего года, прогнозирует руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. По его оценке, поставки всех мобильных телефонов в Россию по итогам 2019 года не превысят 45–46 млн штук, что ниже уровня прошлого года на 8%.

В сегменте смартфонов в третьем квартале объем российского рынка составил 8,6 млн штук, сократившись на 2,2% к аналогичному кварталу прошлого года, следует из отчета IDC. Объем рынка в денежном выражении снизился на 3,1%, до $2,029 млрд (около 131 млрд руб. по средневзвешенному курсу за квартал). В IDC наблюдают «заметное смещение спроса» в сторону ценового диапазона $200–300 (12,9–19,4 тыс. руб.), при этом средняя розничная цена составила $235 (15,2 тыс. руб.).

Среди лидеров российского рынка произошли изменения. По данным IDC, поставки Apple показали отрицательную годовую динамику четвертый квартал подряд, и в третьем квартале компания впервые уступила первенство на рынке в денежном выражении Samsung. При этом в натуральном выражении лидерство вернул Huawei (включая бренд Honor), нарастив поставки на 3% и обогнав Samsung на 0,3 млн ввезенных устройств, следует из отчета GS Group.

Поставки в низком ценовом сегменте сокращались еще в первом и втором кварталах, говорит вице-президент по закупкам и развитию бизнеса «Связного» Михаил Комков.

Снижение поставок смартфонов связано с увеличением цикла их использования (за последние два года средний срок вырос с 24 до 36 месяцев) и сменой потребительских предпочтений в сторону среднего и высокого ценового сегмента, считают в МТС. По оценке компании, в третьем квартале в России продано на 2% меньше смартфонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в денежном выражении рынок вырос на 3,4%, до 130 млрд руб.

Другие ритейлеры аналогичный спад продаж пока не фиксируют. В группе «М.Видео—Эльдорадо» утверждают, что продажи смартфонов и телефонов на российском рынке за девять месяцев 2019 года остались на уровне прошлого года в натуральном выражении и показали рост на 7% в деньгах, при этом рынок только смартфонов вырос на 10% в деньгах и на 4% в штуках. Всего за этот период, по данным компании, россияне приобрели около 22 млн устройств на сумму около 350 млрд руб. В «Вымпелкоме» также не зафиксировали падения продаж смартфонов за девять месяцев. Но этот тренд проявился в августе и, возможно, скажется на общей годовой динамике, признают в компании.

Импорт и продажи кнопочных телефонов действительно постепенно сокращаются, что происходит уже не первый квартал и даже не первый год, при этом вряд ли можно ожидать смену тренда, говорит директор департамента «Мобильные средства связи» «Марвел-Дистрибуции» Павел Вьюков. «Но продажи смартфонов при этом растут, так, например, топ-5 лидеров рынка за девять месяцев ввезли более 20,5 млн устройств, в то время как за аналогичный период прошлого года — 16,5 млн»,— отмечает он. Таким образом, о падении можно говорить только в сегменте кнопочных телефонов и отдельных сегментов смартфонов — так называемых B- и C-брендов, считает эксперт. По словам собеседника “Ъ” в одном из ритейлеров, основная причина снижения продаж кнопочных телефонов за девять месяцев — сокращение в стране количества мигрантов, на которых традиционно приходится большая доля продаж. Официальная статистика эту тенденцию пока не подтверждает: по данным МВД, в январе–сентябре число фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан выросло на 9,7%, до 14,9 млн, а количество выданных им разрешений на работу — на 1,8%, до 91,4 тыс.

Юлия Тишина