Президент Сербии обезвреживает мины

Параллельно со шпионским скандалом с помощником российского военного атташе, передававшим деньги сербскому агенту (см. “Ъ” от 23 ноября), в Сербии разгорается новый скандал. Сербские минометные снаряды могли использоваться Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий в Донбассе, хотя официально два государства в оборонной сфере не сотрудничают. Сербская оппозиция обвинила руководство страны чуть ли не в соучастии в «убийстве русских детей в Донецке и Луганске». Сглаживать скандал с минами взялся лично сербский президент Александр Вучич. С подробностями — корреспонденты “Ъ” на Балканах и на Украине Геннадий Сысоев и Матвей Шиманов.

Скандал вспыхнул после публикации болгарского портала Watch Arms о том, что ВСУ используют в боевых действиях на востоке страны минометные снаряды, произведенные в Сербии. Текст на портале был проиллюстрирован фотографиями Минобороны самопровозглашенной ДНР. На одной из них запечатлена неразорвавшаяся сербская мина M73 HE KV калибра 60 мм, которую выпустили из миномета с украинской стороны. По утверждению болгарского портала, поставки оружия с сербской фабрики «Крушик» осуществлялись в том числе через «частную фирму, которую представляет отец главы МВД Сербии Небойши Стефановича — Бранко Стефанович». Затем оппозиционный сербский политик Мариника Тепич разместила в Twitter документ, из которого следовало: Белград дал разрешение на продажу мин компании Natan, которая зарегистрирована в Польше, но закупкой оружия от ее лица занимался гражданин Украины Виталий Дементьев. А в интервью изданию Direktno госпожа Тепич рассказала, что к Natan имеет отношение и украинский генерал, топ-менеджер «Укроборонпрома» Владимир Тепенко. Мариника Тепич сообщила: при помощи сложной системы посредников, главным из которых была зарегистрированная на Кипре Petralink Limited, генерал Тепенко и его люди закупали в Сербии оружие и перепродавали его украинской армии. Среди учредителей кипрской Petralink Limited — и это подтверждается расследованием украинской редакции «Наши деньги» — числится сын генерала Тепенко Владимир.

Сглаживать скандал с минами взялся лично сербский президент Александр Вучич.

В конце минувшей недели он появился перед телекамерами и объявил: «Они (оппозиция.— “Ъ”) обвинили нас в убийстве русских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие на Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии. Но Сербия все сделала по закону, в лучшем виде. Мы ничего туда не экспортировали».

По словам господина Вучича, конечным покупателем мин значилась польская фирма Natan — полякам фабрика «Крушик» продала 23,5 тыс. мин на сумму $1,833 млн. Однако, хотя сделка, как сказал президент, была «кристально чистой», «Сербия проинформировала российские спецслужбы, что конечным пунктом поставки оружия может оказаться не Польша».

История с поставками сербских мин Украине наделала в Белграде куда больше шума, чем в Киеве.

Один их ведущих сербских внешнеполитических комментаторов Бошко Якшич предположил, что «скандал инициирован Россией, которая таким образом демонстрирует свои возможности по дестабилизации власти в Сербии». Близкие же к сербскому руководству источники “Ъ” говорят лишь, что скандал с минами мог быть запущен как предупреждение Белграду о негативных последствиях взаимодействия с Западом и его союзниками в военной области. Украинское посольство в Белграде расценило публикации о продаже сербского оружия Украине как «срежиссированную провокацию» и «неуклюжую попытку дискредитировать сербские и украинские власти».

Ни в командовании украинской армии, ни в правительстве страны скандал с реэкспортом сербского оружия официально не комментировали. Возможно, потому, что это не самый значимый эпизод в нашумевшем деле «Укроборонпрома».

Напомним, как выяснилось благодаря серии журналистских расследований, руководство госконцерна «Укроборонпром», управляющего рядом оборонных предприятий, несколько лет использовало сомнительные схемы заработка с использованием фирм-прокладок и офшорных компаний. В частности, через упомянутую и в сербском скандале Petralink Limited концерн по завышенным ценам закупал для нужд украинской армии бронеавтомобили советского производства со складов в Чехии. Согласно данным украинской прокуратуры, расследующей злоупотребления при выполнении армейского заказа, потери бюджета из-за махинаций Petralink Limited с бронемашинами составили порядка 50 млн гривен (свыше 130 млн руб.)

Журналистское расследование Bihus.info, опубликованное в начале года, указывало на причастность к противозаконной деятельности тогдашнего заместителя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и бизнес-партнера экс-президента Украины Петра Порошенко — Олега Гладковского. Господин Порошенко, будучи еще во главе государства, уволил скандального менеджера, но реальное расследование его возможных злоупотреблений началось только после вступления в должность президента Владимира Зеленского. В октябре господин Гладковский был объявлен в розыск и вскоре арестован при попытке улететь за границу. В ближайшее время должно проясниться, повлиял ли на ход дела «Укроборонпрома» сербский скандал.