Президент Сербии обезвреживает мины

Параллельно со шпионским скандалом с помощником российского военного атташе, передававшим деньги сербскому агенту (см. “Ъ” от 23 ноября), в Сербии разгорается новый скандал. Сербские минометные снаряды могли использоваться Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий в Донбассе, хотя официально два государства в оборонной сфере не сотрудничают. Сербская оппозиция обвинила руководство страны чуть ли не в соучастии в «убийстве русских детей в Донецке и Луганске». Сглаживать скандал с минами взялся лично сербский президент Александр Вучич. С подробностями — корреспонденты “Ъ” на Балканах и на Украине Геннадий Сысоев и Матвей Шиманов.
Скандал вспыхнул после публикации болгарского портала Watch Arms о том, что ВСУ используют в боевых действиях на востоке страны минометные снаряды, произведенные в Сербии. Текст на портале был проиллюстрирован фотографиями Минобороны самопровозглашенной ДНР. На одной из них запечатлена неразорвавшаяся сербская мина M73 HE KV калибра 60 мм, которую выпустили из миномета с украинской стороны. По утверждению болгарского портала, поставки оружия с сербской фабрики «Крушик» осуществлялись в том числе через «частную фирму, которую представляет отец главы МВД Сербии Небойши Стефановича — Бранко Стефанович». Затем оппозиционный сербский политик Мариника Тепич разместила в Twitter документ, из которого следовало: Белград дал разрешение на продажу мин компании Natan, которая зарегистрирована в Польше, но закупкой оружия от ее лица занимался гражданин Украины Виталий Дементьев. А в интервью изданию Direktno госпожа Тепич рассказала, что к Natan имеет отношение и украинский генерал, топ-менеджер «Укроборонпрома» Владимир Тепенко. Мариника Тепич сообщила: при помощи сложной системы посредников, главным из которых была зарегистрированная на Кипре Petralink Limited, генерал Тепенко и его люди закупали в Сербии оружие и перепродавали его украинской армии. Среди учредителей кипрской Petralink Limited — и это подтверждается расследованием украинской редакции «Наши деньги» — числится сын генерала Тепенко Владимир.
В конце минувшей недели он появился перед телекамерами и объявил: «Они (оппозиция.— “Ъ”) обвинили нас в убийстве русских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие на Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии. Но Сербия все сделала по закону, в лучшем виде. Мы ничего туда не экспортировали».
По словам господина Вучича, конечным покупателем мин значилась польская фирма Natan — полякам фабрика «Крушик» продала 23,5 тыс. мин на сумму $1,833 млн. Однако, хотя сделка, как сказал президент, была «кристально чистой», «Сербия проинформировала российские спецслужбы, что конечным пунктом поставки оружия может оказаться не Польша».
Один их ведущих сербских внешнеполитических комментаторов Бошко Якшич предположил, что «скандал инициирован Россией, которая таким образом демонстрирует свои возможности по дестабилизации власти в Сербии». Близкие же к сербскому руководству источники “Ъ” говорят лишь, что скандал с минами мог быть запущен как предупреждение Белграду о негативных последствиях взаимодействия с Западом и его союзниками в военной области. Украинское посольство в Белграде расценило публикации о продаже сербского оружия Украине как «срежиссированную провокацию» и «неуклюжую попытку дискредитировать сербские и украинские власти».
Ни в командовании украинской армии, ни в правительстве страны скандал с реэкспортом сербского оружия официально не комментировали. Возможно, потому, что это не самый значимый эпизод в нашумевшем деле «Укроборонпрома».
Напомним, как выяснилось благодаря серии журналистских расследований, руководство госконцерна «Укроборонпром», управляющего рядом оборонных предприятий, несколько лет использовало сомнительные схемы заработка с использованием фирм-прокладок и офшорных компаний. В частности, через упомянутую и в сербском скандале Petralink Limited концерн по завышенным ценам закупал для нужд украинской армии бронеавтомобили советского производства со складов в Чехии. Согласно данным украинской прокуратуры, расследующей злоупотребления при выполнении армейского заказа, потери бюджета из-за махинаций Petralink Limited с бронемашинами составили порядка 50 млн гривен (свыше 130 млн руб.)
Журналистское расследование Bihus.info, опубликованное в начале года, указывало на причастность к противозаконной деятельности тогдашнего заместителя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и бизнес-партнера экс-президента Украины Петра Порошенко — Олега Гладковского. Господин Порошенко, будучи еще во главе государства, уволил скандального менеджера, но реальное расследование его возможных злоупотреблений началось только после вступления в должность президента Владимира Зеленского. В октябре господин Гладковский был объявлен в розыск и вскоре арестован при попытке улететь за границу. В ближайшее время должно проясниться, повлиял ли на ход дела «Укроборонпрома» сербский скандал.
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