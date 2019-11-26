У «Трансфин-М» закольцевалась продажа

Покупатель лизинговой компании «Трансфин-М» — «ТФМ Гарант» Алексея Тайчера — получил деньги на сделку от самой «Трансфин-М». Чтобы профинансировать своего покупателя, лизинговая компания заложила имущество в ВТБ. По условиям сделки покупатель должен также погасить облигации компании, которые находятся на балансе прежнего владельца — НПФ «Благосостояние». Эту часть договора покупатель также исполнит за счет «Трансфин-М». Эксперты отмечают, что сделки M&A такого рода становятся редкостью, а рассчитаться по новому долгу лизинговой компании будет непросто.

“Ъ” узнал подробности сделки по продаже НПФ «Благосостояние» своей лизинговой компании. В начале ноября пенсионный фонд сообщил, что продал «Трансфин-М» компании «ТФМ-Гарант», в которой 70% принадлежит экс-советнику РЖД Алексею Тайчеру, остальные доли — новому менеджменту «Трансфин-М», членам правления Максиму Анищенкову, Александру Голанду и Ивану Благодатских (см. “Ъ” от 8 ноября). Сумма сделки составила 32,6 млрд руб. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с условиями продажи лизинговой компании, «Трансфин-М» заложила свое необремененное имущество под кредит ВТБ. По его данным, сумма кредита могла составлять «55 млрд руб. или близко к этому». Полученные средства лизинговая компания передала «ТФМ-Гарант», а эта компания купила на них «Трансфин-М», уверяет собеседник. Другой источник, знакомый с условиями сделки, подтвердил, что в ее рамках было заложено имущество «Трансфин-М». Однако ему неизвестно, на кого технически был оформлен кредит (на лизинговую компанию или на «ТФМ-Гарант»).

Собеседники “Ъ” утверждают, что сделка подразумевала еще одно условие — НПФ «Благосостояние» должен избавиться от находящихся на его балансе облигаций «Трансфин-М» на сумму около 30 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 июня). Для их выкупа или погашения покупателям не хватит заемных средств. Однако у «Трансфин-М» есть свободные денежные средства, размещенные на депозитах (7 млрд руб. по состоянию на 30 июня, согласно отчетности по МСФО). По словам одного из собеседников, этих средств покупателям тоже не хватит, поэтому им придется ожидать поступления клиентских средств в результате закрытия ряда договоров. Рассчитаться по облигациям стороны должны по большей части в этом году, отчасти — в следующем, добавляет собеседник.

Официальные представители «ТФМ-Гарант» и «Трансфин-М» заявили, что указанная информация недостоверная, отказавшись от дальнейших комментариев. Собеседник, близкий к покупателям, уверяет, что сумма кредита и обязательства по погашению облигаций иные, но отказался привести точные данные. В ВТБ не стали комментировать сделку. В НПФ «Благосостояние» получить комментарий оперативно не удалось.

НПФ «Благосостояние» продал лизинговую «дочку» в основном для прохождения обязательных стресс-тестов. «Трансфин-М» с учетом облигаций занимала самое большое место в портфеле пенсионных резервов фонда и влияла на риск концентрации активов. Этот актив является прибыльным: за 2018 год «Трансфин-М» заработала 4,4 млрд руб. прибыли по МСФО, а за первое полугодие 2019 года — 8,7 млрд руб., но из них 6 млрд руб. были получены за счет продажи лизингового имущества. Впрочем, по мнению экспертов, даже с учетом таких финансовых результатов обслуживать кредит компании будет непросто. «По моему мнению, компании с ее текущим уровнем прибыльности будет сложно самостоятельно выплатить этот долг в среднесрочной перспективе,— указывает директор Fitch Ratings Руслан Булатов.— Вероятно, заем достаточно длинный и рассчитан на синергетический эффект от других активов покупателей».

Сам механизм сделки носит нерыночный характер, обращают внимание эксперты рынка M&A. «История типично российская, раньше такого рода сделки были достаточно популярны, но в банковском секторе с приходом главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной они стали редкостью»,— поясняет управляющий партнер финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. На лизинговом рынке ЦБ только вводит регулирование, и сделки M&A еще не требуют его согласования.

Виталий Солдатских