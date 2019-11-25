10 млн рублей приравняли к четырем годам

В Казани райсуд отказал прокуратуре в наложении многомилионного штрафа на бывшего руководителя управления Росимущества Альберта Гатина. Экс-чиновник был признан виновным в получении взятки в размере 10 млн руб. за содействие предпринимателю в исполнении госконтракта и получил четыре года колонии. Сам бывший чиновник свою вину не признал и заявил, что его оговорили. Прокуратура настаивала на более длительном заключении экс-чиновника и штрафе в 600 млн руб.

Вахитовский районный суд Казани вынес обвинительный приговор бывшему руководителю территориального управления Росимущества по Татарстану 37-летнему Альберту Гатину. Он был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Судья Алмаз Ахметжанов назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также ему было запрещено занимать руководящие должности в течение трех лет.

Господин Гатин с 2007 года был заместителем главы управления Росимущества. В 2013 году был назначен врио руководителя управления. В 2015 году он перешел на работу в ПАО «Казаньоргсинтез», где получил должность заместителя гендиректора по корпоративному управлению собственностью и инвестициями.

Как сообщало следствие, в декабре 2013 года Альберт Гатин от лица управления Росимущества заключил с ООО «ТД "Экофарм"» госконтракт на 59,2 млн руб. по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов на площадке в Нижнекамске. Согласно материалам дела, чиновник потребовал от директора компании Игоря Кушниковского 10 млн руб. «для беспрепятственного подписания акта передачи-приема работ».

Следствие указывало, что господин Гатин заявил предпринимателю, что если тот не передаст ему деньги, то он может не допустить его к дальнейшим конкурсам.

Следствие считало, что чиновник «поставил Кушниковского в заведомо невыгодные условия», тот «осознал безвыходность ситуации» и согласился на взятку.

Деньги господину Гатину передавались частями в его служебном автомобиле на парковке у здания управления Росимущества в Казани, говорилось в материалах дела. При этом сам чиновник якобы не присутствовал, а конверты от господина Кушниковского получал водитель, который не знал об их содержимом.

Таким образом чиновнику были переданы сначала 2,5 млн руб., потом 3 млн руб., а затем еще 4 млн руб., а уже 30 декабря господин Гатин подписал акт сдачи работ, хотя «работы окончены не были».

Господин Гатин был задержан лишь спустя пять лет — в ноябре 2018 года — сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Показания против него дал Игорь Кушниковский, который стал свидетелем по делу. Стоит отметить, что господин Кушниковский также был фигурантом еще одного громкого дела — о взятках в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ-КХТИ). Он давал показания против проректора Ильдара Абдуллина, которого в 2015 году приговорили к шести с половиной годам колонии.

Следствие сообщало, что изначально Альберт Гатин признал вину. Но в ходе судебного процесса он заявил, что вынужден был оговорить себя, чтобы его не поместили в СИЗО (бывший чиновник, пока рассматривалось дело, находился под домашним арестом). Господин Гатин настаивал, что никоим образом не способствовал Игорю Кушниковскому в получении госконтракта, никакие деньги от него не получал.

Экс-чиновник также указывал, что его траты соответствовали получаемой им зарплате. В ходе расследования у него были арестованы лишь 228 тыс. руб. и $31. От показаний против господина Гатина также отказался его бывший водитель.

Тем не менее суд признал вину Альберта Гатина полностью доказанной. Обвинение поддержала прокуратура, которая просила для него более суровое наказание — семь с половиной лет колонии и штраф в размере 600 млн руб. Однако назначения судебного штрафа экс-чиновнику удалось избежать. Господина Гатина заключили под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован защитой.

Кирилл Антонов, Казань