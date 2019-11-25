По предварительным данным, в Вадском районе горит свалка

В Вадском районе Нижегородской области, где сегодня из школы с отравлением бытовым газом доставили в больницу 43 ребенка и одного взрослого, горит свалка. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Там опровергли информацию о том, что школьники и взрослый могли отправиться газом из-за работ, проводимых на газораспределительной станции (ГРС). В компании рассказали, что не проводили никаких работ на ГРС. Более того, станция расположена в 6 км от школы, где произошло отравление. В «Газпром трансгаз Нижний Новгород» добавили, что все дети, которых доставили в больницу, обучались на третьем этаже школы.

По информации регионального минздрава, в настоящий момент всех 44 пострадавших отпустили домой из центральной районной больницы.

Александра Викулова