МТС в 2020 году выведет на рынок новый видеосервис

В 2020 году структура «МТС Медиа» под руководством экс-гендиректора ТНТ Игоря Мишина планирует вывести на рынок новый ОТТ-сервис (over-the-top — доставка контента через интернет), сообщил журналистам господин Мишин. По его словам, планируется, что новый сервис будет работать по подписке и содержать как контент сторонних производителей, так и контент собственного производства «МТС Медиа». Последний будет сниматься в том числе на киностудии «Кинополис», которую МТС купила в августе.

МТС рассчитывает, что к 2023 году компания сможет привлечь 10 млн пользователей платного видеоконтента по всем каналам доставки, включая кабельное, спутниковое, мобильное ТВ и IPTV. «По итогам 2023 года мы будем лидерами по количеству подписчиков среди OTT-сервисов»,— заявил Игорь Мишин. Он также отметил, что в компании «пока не наблюдают достойной экспертизы» у других онлайн-кинотеатров, которые выходят на рынок производства контента.

«МТС Медиа» — новая структура МТС, созданная в сентябре. Предполагается, что она будет управлять кабельным и спутниковым ТВ, IPTV и мобильным приложением МТС ТВ, развивать телевизионные и цифровые медиаактивы МТС и создаст OTT-платформу с эксклюзивным контентом. Как ранее оценивали в «ТМТ-Консалтинг», доходы онлайн-кинотеатров от рекламы в 2018 году выросли на 12,5%, до 3,6 млрд руб., а от пользовательских платежей — на 75,6%, до 7,9 млрд руб. Крупнейшую долю на рынке онлайн-кинотеатров в денежном выражении по итогам 2018 года занимает ivi с долей 34%, Okko на втором месте с 19%.

Валерия Лебедева