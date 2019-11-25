На экс-министра строительства Ставрополья завели еще одно уголовное дело

В Ставрополе возбудили еще одно уголовное дело в отношении экс-министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю. На этот раз его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде автомобиля Porsche.

По данным следствия, в 2017 году Алексей Когарлыцкий, занимавший тогда пост первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края, за взятку помог своему знакомому руководителю коммерческих организаций стать председателем общественного совета при министерстве. По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, речь идет о фактическом руководителе «Техноставприцепа» и «Центрстройинвеста» А. Сизове. В 2018 году, уже занимая должность министра строительства, Алексей Когарлыцкий принудил руководителей государственного и муниципального учреждений Ставропольского края заключить контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ с фирмой, которую возглавлял господин Сизов. За это в апреле 2019 года чиновник получил от него автомобиль Porsche Cayenne S стоимостью 7,8 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, Алексея Когарлыцкого задержали 7 ноября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, министр вопреки интересам службы с декабря 2017 года по март 2018 года подписал несколько справок «о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта "Легкоатлетический манеж"». В частности, справки на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, «монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена». Так он причинил государству ущерб на общую сумму свыше 14 млн руб.

По данному делу в начале октября следствие уже проводило обыски по месту работы и жительства Алексея Когарлыцкого и руководителя минспорта Ставропольского края Романа Маркова, «в ходе которых изъяли интересующую следствие документацию».

Суд избрал Алексею Когарлыцкому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова, Ростов-на-Дону