Срок оформления финской визы увеличится до 13 дней

На текущей неделе (25 – 29 ноября) срок оформления шенгенской визы составляет 10-13 дней. Об этом со ссылкой на Генконсульство Финляндии в Петербурге сообщает «Фонтанка.ру».

В частности, если подать заявление в понедельник, 25 ноября, документы будут готовы 5 декабря. При этом 6 декабря Финляндия празднует День независимости, поэтому оформлять визу будут дольше: например, с 29 ноября ждать ее придется до 12 декабря.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Финляндии предупредили о возможном увеличении сроков оформления виз к Новому году. Произойти это может из-за традиционно большого наплыва туристов, желающих посетить страну Суоми в зимние праздничные дни.