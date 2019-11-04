Финляндия предупредила о возможном увеличении сроков оформления виз к Новому году

В преддверии новогодних и рождественских праздников выдача финских виз российским гражданам может осуществляться дольше обычного, поскольку к этому времени в страну Суоми традиционно ожидается большой наплыв туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Генконсульства Финляндии в Петербурге.

Для того, чтобы избежать длительного ожидания диппредставительство советует петербуржцам заранее записываться на подачу документов. Напомним, что в среднем для всех жителей Северо-Запада срок выдачи финской визы составляет около двух недель.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с 2020 года Финляндия будет выдавать пятилетние визы гражданам, ранее посещавшим страну по двухлетним шенгенским мультивизам.