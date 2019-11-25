Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова

Совет федерации на заседании в понедельник, 25 ноября, досрочно прекратил полномочия Дмитрия Приятнова, представлявшего Хабаровский край. Он был избран депутатом Хабаровской краевой думы по списку ЛДПР 8 сентября, а 23 октября депутаты избрали его представителем законодательного собрания края в Совете федерации. Однако 31 октября господин Приятнов написал заявление о сложении с себя полномочий депутата и сенатора после огласки истории с его погашенной судимостью.

Хабаровская краевая дума до конца года определится со своим новым представителем в Совете федерации.

Ранее, как писал “Ъ”, ситуация с избранием Дмитрия Приятнова стала поводом для обращения Центризбиркома России в СКР и прокуратуру Хабаровского края. ЦИК просил проверить деятельность председателя региональной избирательной комиссии Геннадия Накушнова. Избирательную комиссию заинтересовало, почему информация о судимости господина Приятнова появилась на сайте краевого избиркома почти месяц спустя после его избрания. Хабаровская краевая дума до конца года определится со своим новым представителем в Совете федерации.

Подробнее об обращении ЦИКа читайте в публикации “Ъ” «ЦИК пошел в прокуратуру».