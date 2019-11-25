УФАС не нашло нарушений при передаче в аренду корпуса школы №25

Пермское УФАС России не выявило нарушений закона в действиях администрации Перми при заключении договора аренды корпуса школы №25 (ул. Голева, 12) с частным лицом. Ранее жители микрорайона, в котором находится школа, пожаловались на незаконную, по их мнению, аренду части учебного заведения АНО «Центр развития ребенка „Золотой ключик“».

Как сообщает пресс-служба УФАС, при рассмотрении вопроса о правомерности передачи в аренду корпуса школы установлено, что основным видом деятельности Центра развития является дошкольное и начальное образование. Организация обладает бессрочной лицензией на осуществление образовательной деятельности, что соответствует цели заключенного договора аренды.

«Учитывая, что „Центр развития ребенка“ осуществляет образовательную деятельность и, в силу п. 6 ч. 1 ст. 17.1 закона о защите конкуренции, вправе заключать договоры аренды без проведения торгов, мы не нашли нарушений антимонопольного законодательства в действиях администрации Перми при передаче корпуса школы №25 в аренду частной организации. Поэтому ведомство отказало в возбуждении дела»,— пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, мэрия Перми сдала корпус школы в аренду в 2015 году, в 2019-м договор продлили на неопределенный срок. Родители учащихся посчитали это незаконным. По их мнению, аренда не может продлеваться, поскольку приводит к нарушению требований нормативной наполняемости учебного заведения, а также к нарушению прав детей на доступность образования.

В мэрии заявили, что проектная мощность здания составляет всего 80 чел. Перевод объекта под размещение муниципального учреждения не решит ни проблему обеспеченности жителей микрорайона образовательными учреждениями, ни задачи перехода школы №25 на односменный режим обучения, поскольку не позволяют площади (1322,5 кв. м), но существенно увеличит нагрузку на городской бюджет в части содержания имущества. Целесообразнее построить вместительные современные социальные объекты: в микрорайоне Данилиха уже начато возведение детсада по ул. Плеханова, 63а на 200 мест, также запланировано строительство школы по ул. Кронштадтской (зарезервирован земельный участок).

Администрация считает, что эффективнее, когда неподходящее по площадям для оказания массовой услуги здание содержится за счет арендатора, который проводит текущий и капитальный ремонты.

Центр «Золотой ключик» принадлежит Александру Верхоланцеву, бывшему сотруднику департамента образования Перми. Господин Верхоланцев также является директором и владельцем частного детского сада «Маленькая страна» и частного образовательного центра «Звездный».