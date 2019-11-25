Губернатор Кубани выступил за перенос железной дороги с побережья Сочи

Железная дорога, которая связывает Сочи с остальной Россией, должна быть вынесена за пределы населенных пунктов. Об этом накануне заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, это необходимо для дальнейшего развития курортов и привлечения большего числа туристов, а также для комфорта жителей олимпийской столицы.

Слова главы Кубани связаны с недавним заявлением министра транспорта России Евгения Дитриха о том, что в конце 2019 года должны появиться первые варианты проекта строительства новой трассы Джубга-Сочи. В первом квартале 2020 года федеральное правительство планирует приступить к их обсуждению. В частности, речь идет о возможности строительства обхода Сочи и Туапсе. Также господин Дитрих отметил, что необходимо строить дублер железной дороги, которая сейчас проходит по побережью от Туапсе до границы с Абхазией. «Частое движение поездов не дает ни нормально развиваться курорту, ни нормально жить тем, кто там сейчас проживает», - отметил глава федерального минтранса.

Дорога Сочи-Джубга является сегодня единственной трассой, которая соединяет южную столицу с остальным краем и другими регионами. Как неоднократно сообщал “Ъ-Кубань”, проекты строительства новой скоростной автодороги выносились на федеральный уровень, но всякий раз были отложены из-за высокой стоимости. В июне этого года вице-премьер РФ Максим Орешкин заявлял, что данная трасса не будет построена к 2024 году. Речь шла о новой четырехполосной дороге длиной 119 км, которая могла бы сократить путь от Джубги до курортной столицы до 1 часа. Ее ориентировочная стоимость оценивалась в 1,6 трлн руб., что делало трассу самым дорогостоящим инфраструктурным проектом в новейшей истории России. Проект трассы предполагал строительство обхода Туапсе, обхода Сочи, обхода Лазаревского и еще около 80 км соединительных участков. Подрядчик должен возвести 43 моста, 27 тоннелей и несколько эстакад.

Дмитрий Михеенко