Костин посоветовал хранить сбережения в рублях

Председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что нужно хранить сбережения в рублях. По его словам, «сегодня в перспективе рубль достаточно стабилен». Господин Костин отметил, что вне зависимости от санкций и цен на нефть рубль «в последнее время даже укрепился несколько».

«Я за рубль всегда, сейчас точно, абсолютно… Все равно ставки выше по рублю… Я бы хранил в рублях, вкладывал в рубли. Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это»,— заявил глава ВТБ в эфире программы «Большая игра» на Первом канале (цитата по «РИА Новости»).

Андрей Костин добавил, что также в последнее время выросли инвестиции в российские рублевые государственные ценные бумаги. «Россия, притом что у нас ставка (Центробанка.— “Ъ”) тоже сократилась, все-таки предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям»,— убежден он.

Хранить сбережения в рублях ранее советовал и глава Минэкономики Максим Орешкин. Как показал сентябрьский опрос ВЦИОМа, 63% россиян хранят сбережения в рублях, 5% — в долларах, 3% — в евро. При этом более половины опрошенных уверены, что сейчас лучше сберегать деньги и меньше тратить.

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