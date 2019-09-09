ВЦИОМ: 66% россиян предпочитают откладывать деньги, а не тратить

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян считают, что сейчас лучше сберегать деньги и меньше тратить. Обратного мнения придерживаются 23% респондентов, убежденных что лучше побыстрее потратить сбережения. 55% думают, что сейчас неподходящее время для крупных покупок, 28% с ними не согласны.

Почти половина (47%) участников опроса считают, что лучше класть свободные деньги в банк. 32% граждан, наоборот, считают, что деньги из банка нужно забрать.

63% опрошенных хранят сбережения в рублях, 5% — в долларах, 3% — в евро. Еще 2% хранят деньги в другой валюте. 33% респондентов сказали, что у них нет сбережений. Как выяснил ВЦИОМ, 46% россиян не следят за курсом доллара к рублю. 40% следят иногда, 14% — регулярно.

Опрос проводился 27 августа методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тыс. россияне старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее показал опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 39% россиян считают, что экономическая ситуация в России ухудшается, а 17% — что улучшается. Еще 29% не видят изменений. Счетная палата прогнозировала, что доходы россиян в 2019 году будут ухудшаться.

О докладе Счетной палаты — в публикации “Ъ FM” «Доходы россиян идут на спад».