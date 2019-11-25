В коттедж академика пришли по прилете

В Новосибирске в воскресенье правоохранители провели обыск у бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева. Следственные действия связаны с уголовным делом о незаконной, как считают силовики, приватизации коттеджа семьей академика Асеева, ущерб от которой составил более 67 млн руб. Подозреваемым по нему проходит экс-управделами СО РАН Эдуард Скубневский. Приватизацию коттеджа господин Асеев считает честной.

О том, что силовики провели обыск в коттедже семьи Александра Асеева, “Ъ” рассказал сам академик. По его словам, силовики попытались попасть в дом в субботу в половине одиннадцатого вечера, когда он только что прилетел в Новосибирск из Дубая (ОАЭ), где выступал на научной конференции. «Приехал в легкой одежде, после пятичасового перелета охота домой. А тут встречают люди, тычут какими-то удостоверениями. Стал открывать дверь, они попытались прорваться. Пришлось захлопнуть снаружи дверь и ночевать в гостинице»,— заявил академик, добавив, что в воскресенье попросил адвоката присутствовать на следственных мероприятиях.

По словам академика, обыск, затянувшийся на несколько часов, связан с делом, которое расследуется в отношении бывшего управделами СО РАН Эдуарда Скубневского, по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Речь в нем идет о приватизации семьей господина Асеева трехэтажного коттеджа площадью около 600 кв. м в новосибирском Академгородке.

По версии Следственного комитета России (СКР), в 2014 году управделами Скубневский заключил с Александром Асеевым, возглавлявшим в то время СО РАН, договор служебного найма помещений на безвозмездной основе. В последующем право собственности на коттедж было зарегистрировано на дочь господина Асеева Ольгу. Следствие полагает, что управделами Скубневский нарушил порядок предоставления служебных помещений, поскольку глава СО РАН в списке нуждающихся в получении жилья не состоял. Якобы академику принадлежала квартира площадью около 137 кв. м. В результате, говорится в деле, из госсобственности РФ выбыл объект недвижимости стоимостью свыше 67 млн руб.

«Меня обвиняют в том, что я на него (Скубневского.— “Ъ”) давил, приказывал. Вот теперь ищут доказательства. По-моему, ничего не нашли»,— сказал господин Асеев.

Он отметил, что приватизация коттеджа прошла честно и прозрачно, ее законность подтверждена судебными решениями.

Ранее академик неоднократно заявлял, что приватизация тогда коснулась почти 80 коттеджей Академгородка, но общественность возмущает только его случай. Бывшего управделами Эдуарда Скубневского, оказавшегося под следствием, академик характеризует в превосходных степенях. Господин Асеев не исключил, что будет отстаивать в суде деловую репутацию. В управлении СКР по Новосибирской области воздержались от комментариев.

Александр Асеев — специалист по атомной структуре, электронным свойствам и диагностике полупроводниковых систем. Сибирское отделение РАН возглавил в 2008 году. В 2013 году был переизбран на второй срок. Осенью 2017 года Александр Асеев не согласился с выбором президиума Сибирского отделения РАН, рекомендовавшего на пост будущего главы Валентина Пармона, который в итоге и возглавил СО РАН.

Константин Воронов, Новосибирск