СМИ узнали о планах сократить британскую армию

Руководители министерства обороны Великобритании обсуждают возможное сокращение численности своей армии, сообщает The Sunday Times. По данным газеты, один из новых авианосцев могут передать в аренду американцам.

Сегодня, 24 ноября, должен быть опубликован манифест Консервативной партии. По данным газеты, в нем власти откажутся от обязательства бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая пообещала поддерживать вооруженные силы в их существующем виде. В 2015 году консерваторы уже обещали, что численность британской армии не упадет ниже 82 тыс. человек. Сейчас в ней 73 тыс. военнослужащих, отмечается в материале.

На оборону будут выделять более 2% от ВВП, а потом увеличивать эту сумму в зависимости от инфляции. Однако, по словам источников, руководители вооруженных сил сейчас обсуждают изменение британской армии и сокращении ее численности до 60–65 тыс. человек. В таком случае она будет «самой маленькой за столетия», отмечает The Sunday Times.

Комментируя передачу одного из авианосцев, источник пояснил, что в британской армии не очень любят авианосцы, но они востребованы в США. «Армия ненавидит авианосцы, которых они всегда видели белыми слонами (английское выражение для вещи, которую человек вынужден содержать без особой выгоды.—“Ъ”), но американцы их любят. Они передовые, поскольку для них нужно меньше человек в экипаже, чем для американских»,— пояснил собеседник газеты.

Сейчас на вооружении британских ВМС есть два авианосца: HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») и Queen Elizabeth («Королева Елизавета»). Общая стоимость кораблей составила примерно 6,2 млрд ($10,6 млрд).