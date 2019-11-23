Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

Возвращение старообрядцев в Россию обсудили президент России Владимир Путин и митрополит Корнилий во время встречи. Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви поблагодарил президента за то, что тот возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа. «Этот процесс когда-то обсуждали, сейчас, можно сказать, на Дальний Восток из Латинской Америки уже переселено 130 старообрядческих семей на сегодняшний день»,— заявил митрополит.

Господин Путин поинтересовался, как справляются переселенцы. «Они люди непритязательные. Как говорится, ничем не надо помогать, лишь бы не мешали»,— ответил митрополит Корнилий.

Ранее сообщалось, что Всемирный союз староверов работает над учебником церковнославянского языка для российских школ. Целью союза, зарегистрированного Министерством юстиции России в конце августа, является помощь и защита старообрядцев, старообрядческих общин и организаций.

Об истории церкви в России читайте в публикации “Ъ” «Вся власть собору».