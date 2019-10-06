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Старообрядцы создадут учебник церковнославянского языка для российских школ

Всемирный союз староверов работает над учебником церковнославянского языка для российских школ, заявил глава организации Леонид Севастьянов «Интерфаксу». Целью Всемирного союза староверов, зарегистрированного Министерством юстиции России в конце августа, является помощь и защита старообрядцев, старообрядческих общин и организаций.

«Наш Союз начал разработку учебного пособия по церковнославянскому для современных детей на основе тех учебников, что существовали в XVII веке. Мы выступаем за то, чтобы священные тексты, такие как Евангелие и Псалтырь, изучались нашими согражданами также только на основе церковнославянского языка»,— сообщил он.

Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Димитрий Смирнов предложил сперва обучать российских детей церковнославянскому языку, а не английскому. Господин Севастьянов заявил, что поддерживает это предложение. По его словам, без знания церковнославянского языка невозможно до конца понять и сам русский язык.

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