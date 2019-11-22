Юмашев: взять Путина в Кремль предложил Чубайс

Экс-глава администрации Бориса Ельцина, действующий советник президента на общественных началах Валентин Юмашев рассказал, как Владимир Путин начал работать в администрации президента. Интервью состоялось в Екатеринбурге в «Ельцин центре» в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы».

В 1997 году Анатолий Чубайс ушел с поста главы администрации президента и предложил Валентину Юмашеву эту должность, который тогда был советником Бориса Ельцина. Он предложение принял. Тогда в администрации президента было много свободных ставок, поскольку часть сотрудников ушли с господином Чубайсом в правительство. Тогда Анатолий Чубайс предложил взять в администрацию «сильного кандидата, с которым он работал в Петербурге» — Владимира Путина. Факт работы Владимира Путина в КГБ никого не смутил, он был «человеком, который проработал с Собчаком».

Он также рассказал, что Борис Ельцин ушел с поста президента в декабре 1999 года — за полгода до выборов — именно ради победы Путина, чтобы он смог «дать фору против Примакова и Лужкова, чтобы была возможность с еще большей гарантией выиграть выборы». «Владимир Владимирович Путин попал в список преемников, я думаю, когда занял место первого заместителя администрации президента. Мудрость Бориса Николаевича заключалась в понимании, что за 10 лет все устали от известных политиков, нужно было новое лицо. То, что Путин был неизвестен, очень помогло ему выиграть выборы», — сказал господин Юмашев.

Он также заявил, что господин Путин не собирался быть президентом 19 лет и с вероятностью 99% оценил шансы, что он не будет выдвигать свою кандидатуру в 2024 году.

С марта 1997 года по декабрь 1998-го Валентин Юмашев занимал должность главы администрации президента, а затем был советником Бориса Ельцина на общественных началах. Владимир Путин стал директором ФСБ в 1998 году, в 1999-м Борис Ельцин назвал его своим преемником, а в 2000-м он выиграл выборы президента России.