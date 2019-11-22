Валентин Юмашев считает, что Владимир Путин не захочет пойти на новый президентский срок

Экс-глава администрации Бориса Ельцина, нынешний советник президента на общественных началах Валентин Юмашев считает, что с вероятностью 99% Владимир Путин не пойдет на очередной срок в 2024 году. «Я думаю, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет», — сказал Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру, которое прошло в «Ельцин центре» в Екатеринбурге в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы».

«Я на 100% уверен, когда Путин 31 декабря пришел (стал президентом), он был уверен, что дай бог один срок, а если два срока — он будет самым счастливым человеком на свете и сможет через два срока наконец-то отдохнуть. Он об этом неоднократно говорил до этого, в 1997, 1998 и 1999 годах он хотел покинуть Кремль», — сказал господин Юмашев.

Он также рассказал, что Евгений Примаков на посту премьер-министра дважды хотел уволить Владимира Путина с должности директора ФСБ. Отвечая на вопрос, кто не дал ему это сделать, Валентин Юмашев ответил, что Борис Ельцин.

Напомним, с марта 1997 года по декабрь 1998-го господин Юмашев занимал должность главы администрации президента, а затем был советником Бориса Ельцина на общественных началах. В 2000 году вошел в состав учредителей благотворительного Фонда Ельцина. Женат на младшей дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко.