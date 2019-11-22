Минкульт предложил ограничить долю показа одного фильма в кинотеатрах до 35%

Министерство культуры разработало поправки к закону о государственной поддержке кинематографии, согласно которым количество сеансов каждого фильма в течение дня не может превышать 35% от общего числа показов всех картин.

Для кинотеатров только с одним залом предлагается ввести более мягкие ограничения: показ одного фильма не может превышать 35% от общего числа сеансов в течение календарной недели.

Ограничения будут действовать для всех фильмов: и отечественных, и зарубежных, следует из документа. В нем отдельно не прописано, на картины чьего производства распространяется это правило. За нарушение кинотеатры будут наказывать в соответствии с российским законодательством.

Напомним, осенью 2018 года Минкульт уже предлагал ограничить количество сеансов фильмов до 35% в день, но только иностранных кинолент, но позднее от него отказался. Сама идея об ограничении доли показов появилась еще летом 2017 года. Тогда предлагалось ограничить показы как зарубежных, так и российских картин, чтобы обеспечить «многообразие» фильмов в кинотеатрах.

Подробности — в материале “Ъ” «Минкульт намерен сократить показ иностранного кино».